Новини 20 червня: рекордний курс євро, ресурси російської економіки вичерпані

Про що всі сьогодні говорили?

Про вокзал в Одесі. Внаслідок нічної атаки ворожих дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси.

Про економіку РФ. Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Про ХАЕС. Питання щодо купівлі реакторів для Хмельницької АЕС відкрите, Україна не отримала від Болгарії офіційної відмови від продажу реакторів.

Про Іран. Іран збільшив експорт нафти майже наполовину після початку ізраїльських ударів. Країна поспішає розвантажити свої резервуари й максимально швидко продати нафту.

Про курс євро. Офіційний курс євро до гривні встановить новий історичний рекорд у понеділок 23 червня у 48,20 грн.

Ексклюзиви ЕП

Молоді винороби з Львівщини підкорюють Україну своїм вином і пристрастю, що виросла з кількох кущів.