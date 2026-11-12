Нафтовидобуток ОПЕК+ відновився до рівнів перед війною з Іраном на 97%

ОПЕК+ відновила видобуток до 97% від довоєнного рівня

У жовтні видобуток нафти членами розширеного формату Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) різко зріс попри продовження перебоїв з постачанням через Ормузьку протоку, спричинені війною з Іраном.

Про це пише Reuters.

ОПЕК охоплює країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуелу та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ – розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу.

ОПЕК+ у жовтні видобувала 41,23 млн барелів нафти на добу, як повідомила організація у своєму щомісячному звіті. Це на 2,04 млн барелів на добу більше, ніж у вересні.

Нафтовиробники Перської затоки відновлюють експорт, використовуючи обхідні шляхи, такі як перекачування з судна на судно, щоб обійти перебої, спричинені війною США з Іраном.

Згідно з розрахунками Reuters на основі цих даних, жовтневий обсяг видобутку становив 97% від 42,72 млн барелів на добу, видобутих ОПЕК+ у лютому.

Зокрема Саудівська Аравія повідомила про видобуток у жовтні на рівні 10,563 млн барелів на добу, що перевищує показник вересня (8,372 млн барелів на добу).

Це був рекордний обсяг видобутку з лютого, коли країна повідомила про видобуток на рівні 10,882 млн барелів на добу.

Росія також наростила видобуток нафти на 41 тис. барелів на добу порівняно з вереснем – до 8,668 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Раніше ОПЕК+ вирішила не підвищувати максимальний обсяг видобутку нафти до кінця року.