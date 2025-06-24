Внаслідок атаки РФ зазнав пошкоджень поїзд, який прямував з Одеси в Запоріжжя

Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", – йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

Оновлено о 12:29. За інформацією УЗ, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда.

Для доставки пасажирів до Запоріжжя, "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожого обстрілу вночі 17 червня у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+.