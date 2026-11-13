Зростання пропозиції нафти з Близького Сходу та здорожчання доставки призвели до зростання дисконтів на нафту марки Urals у портах відвантаження до максимального рівня з квітня 2023 року.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Комерсантъ".

Знижки на Urals у портах Балтійського моря та Новоросійську (Чорне море) щодо Dated Brent за тиждень до 6 листопада зросли на $2,95–2,15, до 31 долара та 33 доларів за барель відповідно.

Дисконт став максимальним з квітня 2023 року. Вартість російської нафти в Приморську та Усть-Лузі знизилася на $24,73, до $65,63 за барель, слідом за падінням світових котирувань, у Новоросійську — на $23,93, до $63,63 за барель.

Тиск на ціни на нафту Urals чинять обмежений попит з боку імпортерів та висока вартість доставки, хоча ставки фрахту почали коригуватися.

Оренда танкера для перевезення 100 тис. тонн нафти з Приморська на західне узбережжя Індії та в північні порти Китаю подешевшала на $0,7, до $28,6–32,7 за барель.

Ставки фрахту за доставку партій по 80 тис. тонн до Індії та Китаю з Новоросійська знизилися на $0,87, до $39,9–46,9 за барель, а за партії по 140 тис. тонн — на $0,5, до $26,8–29,8 за барель відповідно.

Експорт Urals із портів Балтики за підсумками 1–6 листопада залишився приблизно на рівні аналогічного періоду попереднього місяця — 1,3 млн тонн.

Нагадаємо:

Ціни на нафту 12 листопада знизилися більш ніж на долар за барель на тлі очікувань перемир'я між Україною та Росією і послаблення побоювань щодо ескалації війни з Іраном.