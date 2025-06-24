Українці сплатили в чотири рази більше військового збору

Протягом січня-травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, за який було сплачено 16,4 млрд гривень, говориться у повідомленні.

"Причина зростання – підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових", – зазначають податківці.

За даними ДПУ, найбільше сплатив Київ – кияни сплатили 20,1 млрд грн. Дапі йде Дніпропетровська область (7,1 млрд грн), Львівська область (4,7 млрд грн) та Харківська область (3,9 млрд грн).

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків, нагадує податкова служба.

Ставки військового збору:для ФОПів першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) сплачують 1% від отриманого доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі оподаткування – 5% від чистого річного оподатковуваного доходу. З найманих працівників – 5% від нарахованої заробітної плати.

Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України сплачують 1,5% з доходу, отриманого у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України за винятком доходів, які звільняються від оподаткування.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за перші п’ять місяців 2025 року гральна індустрія сплатила майже 9 мільярдів гривень податків. Це на 22% більше, ніж торік. У січні–травні 2025 року гральний бізнес перерахував до державного бюджету 8 970,7 млн грн податків. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року надходження становили 7 335,9 млн, а у 2021 році — лише 71,6 млн.

Раніше повідомлялося також, що ДПС запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Зазначається, що понад 3 тис. мобілізованих ФОП мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін вкрай важко.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян. Військовополонені повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.