Ринок нафти реагує на заяву Трампа про перемир’я

Ціни на нафту у вівторок різко знизилися до найнижчого рівня за останній тиждень після заяви Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном.

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала майже на 3%, опустившись до 69,40 долара за барель, тоді як американська WTI впала на 3% — до 66,48 долара. Раніше протягом сесії обидва контракти знижувалися ще більше.

Трамп оголосив, що сторони погодилися на негайне припинення вогню: Іран починає його негайно, а Ізраїль — через 12 годин. Якщо перемир’я буде дотримане, війна між країнами може завершитися протягом доби.

На ринок також вплинуло зменшення побоювань щодо Ормузької протоки — стратегічного маршруту для експорту нафти з регіону. Через цей вузький прохід щодня транспортується майже п’ята частина світової нафти, і будь-яке загострення могло призвести до стрибка цін до тризначних показників.

Аналітики зазначають, що ціни залишатимуться чутливими до виконання умов перемир’я, оскільки Іран, як один із провідних виробників нафти в ОПЕК, може швидко наростити експорт у разі зниження напруги.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки атаки Ірану на американські військові об’єкти в Катарі виявилися менш масштабними, ніж побоювалися інвестори.

Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомляють, що ППО перехопила атаку.

Президент США Дональд Трамп закликав тримати ціни на нафту низькими на тлі побоювань щодо їх різкого зростання після ударів по іранських ядерних об’єктах.