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Ринок нафти реагує на заяву Трампа про перемир’я

Олексій Артемчук — 24 червня, 09:46
Ринок нафти реагує на заяву Трампа про перемир’я
Фото: Getty Images

Ціни на нафту у вівторок різко знизилися до найнижчого рівня за останній тиждень після заяви Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном.

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала майже на 3%, опустившись до 69,40 долара за барель, тоді як американська WTI впала на 3% — до 66,48 долара. Раніше протягом сесії обидва контракти знижувалися ще більше.

Трамп оголосив, що сторони погодилися на негайне припинення вогню: Іран починає його негайно, а Ізраїль — через 12 годин. Якщо перемир’я буде дотримане, війна між країнами може завершитися протягом доби.

На ринок також вплинуло зменшення побоювань щодо Ормузької протоки — стратегічного маршруту для експорту нафти з регіону. Через цей вузький прохід щодня транспортується майже п’ята частина світової нафти, і будь-яке загострення могло призвести до стрибка цін до тризначних показників.

Аналітики зазначають, що ціни залишатимуться чутливими до виконання умов перемир’я, оскільки Іран, як один із провідних виробників нафти в ОПЕК, може швидко наростити експорт у разі зниження напруги.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки атаки Ірану на американські військові об’єкти в Катарі виявилися менш масштабними, ніж побоювалися інвестори.

Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомляють, що ППО перехопила атаку.

Президент США Дональд Трамп закликав тримати ціни на нафту низькими на тлі побоювань щодо їх різкого зростання після ударів по іранських ядерних об’єктах.

нафта США Іран

Іран

Ринок нафти реагує на заяву Трампа про перемир’я
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