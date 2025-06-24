Низка поїздів затримується внаслідок ворожої атаки по Дніпропетровщині

Внаслідок ворожої атаки будуть незначні затримки рейсів, які слідують до Запоріжжя.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Станом на 13:13 електропоїзд для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя очікував на вокзалі і мав відправитися після повної посадки всіх пасажирів.

Крім цього, УЗ оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя – Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48.

Уз повідомляє, що внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів:

- №3/4 Ужгород — Запоріжжя;

- №88/87 Ковель — Запоріжжя;

- №128/127 Львів — Запоріжжя;

- №32/31 Перемишль — Запоріжжя.

Нагадаємо:

24 червня внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда.