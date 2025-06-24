Путін збільшив видатки на фоні рекордного дефіциту бюджету РФ

Правитель РФ Володимир Путін підписав закон про коригування параметрів бюджету Росії на 2025 рік.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Коригування передбачає зростання витрат на 829 млрд рублів.

Це відбулося на фоні рекордного дефіциту російського бюджету.

Нагадаємо:

Федеральний бюджет Росії у січні-лютому 2025 року було виконано з дефіцитом 3,8 трлн рублів.

У квітні дефіцит федерального бюджету Росії сягнув 1,05 трлн рублів (13 мільярдів доларів США) після профіциту у березні.

Дефіцит бюджету РФ у 2025 році може збільшитись до 2,2% ВВП, або 4,4 трлн російських рублів ($55 млрд).

Вимушені знижки на російську нафту через посилення американських санкцій і різке зміцнення рубля вдарили по сировинних доходах бюджету РФ.