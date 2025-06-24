Російський завод, що постачає електроніку для армії та авіації, зупинився через борги

Ставропольське підприємство, яке виготовляє мікроелектроніку для літаків і військової техніки, зупинило виробництво через збитки від виконання держзамовлень та борги.

Про це пише The Moscow Times.

Російське підприємство "Оптрон-Ставрополь", що постачає силові напівпровідники для літаків "МіГ", "Су", "Ту", "Сухой Суперджет" і МС-21, з березня 2025 року зупинило виробництво.

Компанія зазнала збитків понад 149 млн рублів (приблизно 1,7 млн доларів) через занижені ціни в рамках держоборонзамовлення.

За словами гендиректора Павла Бондаренка, собівартість одного діода — 3600 рублів, але Міністерство оборони погодило лише 2600. Внаслідок цього підприємство зазнало збитків і накопичило понад 230 млн рублів кредиторської заборгованості. Станом на червень арештовані рахунки, є заборгованість по зарплатах, податках і комунальних платежах.

"Оптрон" не може самостійно встановлювати ціни — згідно з законом про держоборонзамовлення, це прерогатива військових. Інші виробники також повідомляють про збитки через подібну практику.

Попри 9 офіційних нарад із Мінпромторгом і перевірку Генпрокуратури, порушень у діях підприємства не виявлено. Водночас завод перебуває у кризовому стані з 2016 року. У 2021 році він вже попереджав про можливе закриття.

Експерти наголошують, що "Оптрон" підтримує технології, які не мають попиту на цивільному ринку, але є критично важливими для армії. У разі передачі активів іншому виробнику частину технологій і персонал ще можна зберегти, втім акціонерам вигідніше продати нерухомість.

Читайте також: На крилах "канібалізму": як санкції перетворюють російську авіацію на металобрухт