Нафта повертається до надлишку після відновлення експорту з країн Перської затоки

Світовий ринок нафти повернеться до надлишку в четвертому кварталі цього року, заявило в п'ятницю Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), оскільки експорт з Близького Сходу відновлюється швидше, ніж світовий попит на нафту, незважаючи на триваючі напади на судна.

Про це повідомляє Reuters.

У четвертому кварталі пропозиція нафти становитиме в середньому 105 мільйонів барелів на день, зазначило у своєму щомісячному звіті агентство з штаб-квартирою в Парижі, яке надає консультації промислово розвиненим країнам; це на 1,7 мільйона барелів на день більше, ніж прогнозований попит.

Раніше МЕА прогнозувало дефіцит пропозиції у четвертому кварталі.

"Нафтовий ринок демонструє перші ознаки відновлення рівноваги: світові поставки нафти вперше з моменту початку війни в Ірані перевищили попит", — зазначило агентство у звіті.

Цей звіт з'явився на тлі різних ознак того, що нафтовиробники Перської затоки відновлюють експорт, який був перерваний з початку війни наприкінці лютого, використовуючи обхідні шляхи, такі як так звані "темні переправи" через Ормузьку протоку, де танкери вимикають сигнали стеження, щоб уникнути атак.

Група ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, такі як Росія, у жовтні видобула 41,23 млн барелів нафти на добу, повідомила ОПЕК у середу.

Це на 2,04 млн барелів на добу більше, ніж у вересні, і становить 97% від обсягу, що спостерігався у лютому, до початку війни в Ірані.

Нагадаємо:

Зростання пропозиції нафти з Близького Сходу та здорожчання доставки призвели до зростання дисконтів на нафту марки Urals у портах відвантаження до максимального рівня з квітня 2023 року.