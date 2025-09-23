Новини 23 вересня: На ЗАЕС стався блекаут, дрони обвалили експорт російського дизелю

Про що сьогодні говорили:

Про держбюджет. Дефіцит бюджету у 2025 році буде покритий коштом обіцяної партнерами допомоги, повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Про блекаут на атомній станції. Єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми була відключена.

Про наслідки ударів по Росії. Українські дронові удари по нафтопереробних заводах Росії призвели до того, що експорт дизельного пального наблизився до найнижчого рівня з 2020 року. Астраханський газопереробний завод призупинив виробництво моторного палива після пожежі, спричиненої атакою дронів. "Петербурзька біржа" ввела більш жорсткі правила торгів дизельним паливом, щоб зупинити зростання цін на цей товар.

Про російський газ. Сербія підпише трирічну угоду з Росією про імпорт газу у жовтні, забезпечивши щорічні поставки 2,5 млрд кубометрів природного газу.

Про зарплати. Служба зайнятості назвала 10 професій, які найчастіше пропонують роботодавці. А продавці алкоголю, тютюнових виробів та пального мають дотримуватись нових вимог щодо зарплат.

Про поїзди. Україна передала уряду Кореї офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва. Проєкт буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер серед виробників Кореї.

Ексклюзиви ЕП:

Допомога малозабезпеченим сім’ям: що і скільки можна отримати від держави

Які сімʼї держава вважає малозабезпеченими і яку допомогу може їм надати?