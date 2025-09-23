Дрони обвалили експорт російського дизелю до 5-річного мінімуму — Financial Times

Українські дронові удари по нафтопереробних заводах Росії призвели до того, що експорт дизельного пального з Росії наблизився до найнижчого рівня з 2020 року.

Про це говориться у публікації Financial Times.

З початку серпня 2025 року 16 із 38 російських НПЗ зазнали ударів, деякі з них – по кілька разів. Удари порушили роботу переробних потужностей на понад мільйон барелів на день.

У країні почали обговорювати повну заборону на експорт дизелю до кінця року. Останні кілька місяців у Росії уже діє заборона на експорт бензину, але продаж дизелю за кордон поки що не обмежували, пише видання.

Якщо зберігатиметься нинішній темп, то експорт дизельного пальногоу вересні впаде до найнижчого місячного показника з 2020 року, наводяться дані OilX та Vortexa.

У той же час, внутрішнього дефіциту дизельного пального у Росії наразі не відчувається – виробництво перевищує внутрішній попит більш ніж на 50%, зазначає Financial Times.

Нагадаємо:

Атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру Росії, які тривають з початку серпня, вдарили по експорту нафтопродуктів. З 1 по 15 вересня з російських портів на зовнішні ринки було відправлено 3,3 млн тонн палива, що на 18% менше, ніж за той же період минулого року, і на 16% менше середнього значення липня.

Повідомлялося, що Росії доведеться скоротити видобуток нафти після атак українських безпілотників на ключові об'єкти нафтової інфраструктури.

У той же час, Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що у серпні 2025 року танкери, що перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, перевезли 43,6% морської нафти РФ.

Тіньовий флот зараз становить близько 17% усіх активних нафтових танкерів у світі. На початку 2025 року у флоті налічувалося 940 суден, що на 45% більше, ніж роком раніше, говориться у дослідженні S&P Global Market Intelligence.