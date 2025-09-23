В Україні запроваджують вимоги щодо мінімальної зарплати в сфері продажу алкоголю, тютюну та пального

З 1 жовтня суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами для електронних сигаретах та пальним мають дотримуватись певних вимог щодо зарплат.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання / загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання, зареєстрованого як ФОП, що не має найманих працівників, має становити не менше ніж:

1,5 мінімальних заробітних плат при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі:

їх розташування – за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;

площа торговельної зали – до 500 метрів квадратних;

2 мінімальних заробітних плат для всіх інших суб’єктів господарювання, у яких місця торгівлі не відповідають зазначеним вище умовам.

В податковій наголосили, що невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії.

Нагадаємо:

За січень-серпень майже 35% сплачених податків до бюджету України надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі.