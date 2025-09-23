У 2025 році Україна не має непокритих "дірок" у бюджеті – Підласа

Дефіцит бюджету у 2025 році буде покритий коштом обіцяної партнерами допомоги.

Про це повідомила народна депутатка та голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона написала, що потреба в зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік - 39,3 млрд дол і протягом року вона не збільшувалась і не зменшувалась.

30,6 млрд дол – це гроші, які вже надійшли на рахунки Уряду в Нацбанку.

8,7 млрд – це гроші, про які є домовленості і вони надійдуть від партнерів в 2025 році.

Підласа зазначає, що 8,7 млрд дол є покритою потребою.

Окрім цього джерела видання Bloomberg підтвердили, що Україна отримає новий транш від МВФ розміром у 8 мільярдів доларів. Вашингтонський кредитор обговорить параметри нової програми з урядом у Києві в листопаді.

"Дійсно, існує імовірність внесення нових змін до Бюджету-2025 восени для збільшення видатків на сектор нацбезпеки і оборони. Але перш ніж це стане можливим, Україні потрібно досягнути домовленостей з ЄС про використання грошей ERA loans ("50 мільярдів від G7") на потреби оборони.

Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба - тому що частина ERA loans від ЄС і так має надійти в цьому році", – додала Підласа.

Вона також згадала, що непокритою потребою є кошти на 2026 рік – 18,1 млрд дол.

Нагадаємо:

22 вересня міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що, у 2025 році Україні треба ще $8,7 млрд до бюджету.