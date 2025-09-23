В Службі зайнятості назвали 10 професій, які найчастіше пропонують роботодавці

З початку року Державна служба зайнятості запропонувала 309 тисяч вакансій. Завдяки цьому вдалося забезпечити зайнятістю 238 тисяч людей.

Про це йдеться на сайті установи.

За даними Служби зайнятості, найбільше шукали підсобних робітників – 15 тисяч запитів з початку року. Такі працівники виконують допоміжні роботи на виробничих ділянках, будівництві чи складах. До їхніх обов’язків входить транспортування вантажів, прибирання та сортування матеріалів.

Проте кількість людей, які шукали таку роботу, вища за пропозицію – понад 18 тисяч осіб.

Другою найпопулярнішою пропозицією роботи був водій автотранспортних засобів — понад 13 тисяч запитів з початку року. А кількість шукачів роботи – тільки 10,6 тисячі людей.

На третьому місці – вакансія продавця продовольчих товарів. Роботодавці пропонували трохи більш як 13 тисяч робочих місць для майже 20 тисяч шукачів роботи в цьому напрямку.

Ще однією популярною вакансією в цьому напрямку є продавець-консультант. Таких працівників роботодавці шукали трохи більш як 9 тисяч разів. Попит шукачів роботи й в цьому випадку вищий – шукали 11 тисяч разів.

П’ятірку лідерів закриває вакансія кухаря. Роботодавці пропонували таку роботу майже 8,7 тисячі разів. Вибирали вони працівників із майже 12 тисяч шукачів роботи.

На шостому місці – прибиральник службових приміщень. Таких пропозицій було майже 8 тисяч, а от шукачів роботи в цьому напрямку – 10,5 тисяч.

Сьома за популярністю вакансія – бухгалтера. Таких працівників роботодавці шукали 6,7 тисячі разів. Претендентів на такі посади за звітний період налічувалося майже 9 тисяч.

Вчитель закладу загальної середньої освіти став восьмою найбільш запитуваною роботодавцями вакансією. Йдеться про викладачів початкових шкіл, гімназій та ліцеїв. Запит на таку роботу був на рівні 4,7 тисячі, а шукали її 7 тисяч.

Дев’ята найпопулярніша професія – швачка. Кількість запропонованих роботодавцями вакансій – 4,6 тисячі. А от працівників, які прагнуть зайняти такі посади, менше: лише 3,9 тисячі людей.

Закриває десятку найзатребуваніших професій сестра медична (брат медичний). Подібних пропозицій було майже 4,5 тисячі, а от претендентів на такі посади більше – 6,7 тисячі потенційних працівників.

Станом на початок серпня найбільше відгуків на платформі OLX Робота цього року збирали вакансії, повʼязані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням.

Державна служба зайнятості шукала роботу для 132 тис. осіб, в середньому по країні для одного шукача роботи роботодавці пропонували два робочих місця.