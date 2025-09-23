Допомога малозабезпеченим сім’ям: що і скільки можна отримати від держави

Які сімʼї держава вважає малозабезпеченими і яку допомогу може їм надати?

Малозабезпеченою часто називають сім’ю з невеликими доходами, однак у вітчизняному законодавстві є точне визначення. Офіційні критерії значно суворіші, ніж можна було очікувати. Малозабезпечені сім’ї можуть розраховувати на грошову допомогу, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та спеціальні ініціативи.

Яку допомогу можуть отримати малозабезпечені сім’ї, хто може подати заявку і куди звертатися?

Кого вважають малозабезпеченою сім’єю

Малозабезпечена сім’я – це родина, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї. Саме таке визначення дає українське законодавство.

Перекласти чиновницьку мову на людську і пояснити, хто підпадає під описаний законодавцями критерій, можна за допомогою цифр. Під прожитковим мінімумом сім’ї мається на увазі сума встановлених прожиткових мінімумів для кожного її члена. У 2025 році для працездатних осіб він становить 3 028 грн, для дитини віком 6-18 років – 4 283 грн, для дітей до шести років – 2 563 грн.

Тобто якщо загальні місячні доходи родини, яка складається з однієї дорослої (працездатної) особи та дитини віком понад шість років, становлять менше 7 311 грн, то така сім'я вважається малозабезпеченою.

До причин, чому родини живуть за межею бідності, належать інвалідність або хвороба, через яку людина не може працювати, догляд за маленькою дитиною чи людиною з інвалідністю, вагітність, втрата годувальника.

Щомісячні виплати

Малозабезпечені сім’ї можуть отримувати щомісячну грошову допомогу. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом та реальним доходом сім’ї.

Однак під час розрахунку допомоги застосовують не повний розмір прожиткового мінімуму, а так званий рівень забезпечення: для працездатних осіб він становить 45% відповідного прожиткового мінімуму (тобто 1 816 грн), а для дітей – 145% (для дитини віком понад шість років – 4 634 грн). Отже, для родини з одного дорослого та дитини, старшої за шість років, він становитиме 6 450 грн.

Для людей, які живуть, працюють та навчаються в гірському населеному пункті (і мають відповідне посвідчення), прожитковий мінімум на 20% більший.

Таким чином, якщо сукупний дохід сім'ї становить 6 тис. грн, то розмір державної допомоги – це різниця, якої не вистачає для прожиткового мінімуму сім’ї. У прикладі з одним дорослим та дитиною держава зможе компенсувати лише 450 грн.

Де отримати послугу

Подати заявку на отримання виплат можна через територіальні органи Пенсійного фонду (ПФ), виконавчі органи сільських, селищних, міських рад або ЦНАП.

Для цього потрібно зібрати такі документи: заяву (приклад заповненої), декларацію про доходи та майновий стан (у ній потрібно вказати склад сім’ї, доходи за останні пів року, нерухомість, транспорт), паспорт, свідоцтво про народження дитини, індивідуальний податковий номер. Також слід додати довідку про доходи. Якщо йдеться про пенсію – за довідкою треба звернутися до ПФ, якщо про зарплату – до роботодавця, якщо про виплати у зв’язку з безробіттям – до Центру зайнятості.

Якщо доходів немає, то про це потрібно зазначити в декларації. Після подання заявки цю інформацію перевірятимуть у державних реєстрах. За наявності слід подати посвідчення учасника бойових дій, довідку про навчання в закладі вищої освіти, виписку з огляду медико-соціальної експертної комісії, медичний висновок про потребу дитини в догляді, підтвердження проживання в гірському регіоні.

Хто не отримає послугу

Не зможуть отримати допомогу працездатні особи, які не працюють, не навчаються і не стоять на обліку в центрі зайнятості. Також у допомозі відмовлять, якщо сім’я приховала доходи чи майно (наприклад, не вказала депозит); за рік до подання заяви придбала житло, землю, авто, цінні папери; якщо в родини є два авто, яким менше 15 років. Не отримає поміч малозабезпечена сім’я, яка не живе в Україні.

Базова соціальна допомога

У липні 2025 року Пенсійний фонд запустив експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. У його межах запровадили новий вид базової соціальної допомоги, яка поєднує кілька видів виплат. Її можуть отримати зокрема малозабезпечені сім’ї, якщо вони раніше отримували щомісячну допомогу.

Подати заяву на отримання допомоги можна в сервісному центрі ПФ незалежно від місця реєстрації або онлайн через застосунок "Дія". Для цього потрібно оновити застосунок, перейти в розділ "Допомога від держави" і залишити заявку.

Розмір базової соціальної допомоги рахують окремо для кожної сім’ї. Допомогу можуть призначити лише після того, як сім’я погодиться з розрахунками.

Базова соціальна допомога – це різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї (100% – 4,5 тис. грн) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. 100% приписують уповноваженому представнику сім’ї (тому, хто подавав заяву), дитині до 18 років, людям з інвалідністю першої та другої груп. Для всіх інших ставка рахується на рівні 70% (3 150 грн).

Наприклад, є сім’я з чоловіком, який подавав заяву, дружиною та двома дітьми. Сукупний розмір базової величини для них рахують так: 4 500 грн + 3 150 грн + 4 500 грн + 4 500 грн. Разом – 16 650 грн. Якщо в родині працює лише чоловік, який отримує 10 тис. грн, то родина зможе отримати від держави різницю – 6 650 грн.

Таку виплату призначають на пів року, далі вона автоматично продовжується до закінчення експериментального проєкту (до липня 2027 року).

Пільги та міські програми підтримки

Крім допомоги від держави, малозабезпечені сім’ї можуть отримувати пільги на місцевому рівні і брати участь у локальних програмах.

Наприклад, малозабезпечені кияни можуть отримати матеріальну допомогу для розв'язання конкретних життєвих проблем. Скористатися послугою можуть кияни та ВПО із середньомісячним доходом не більше двох прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність (4 722 грн), на людину і ті, хто потрапили в складні життєві обставини (невиліковна хвороба, смерть близької людини, пожежа).

Документами, які підтверджують скрутні обставини, можуть бути медичні довідки, квитанції, свідоцтво про смерть. Подати заяву можна через портал послуг або ЦНАП. Виплату можна отримати раз на рік, її розмір – від 500 грн до 10 тис. грн.

Програма підтримки малозабезпечених людей є в Одесі. Там надають соціальні послуги вразливим верствам населення. Один з пунктів стосується надання допомоги дітям з інвалідністю з малозабезпечених сімей у розмірі 7 тис. грн.