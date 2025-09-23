Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"

Астраханський газопереробний завод, що належить "Газпрому", 22 вересня призупинив виробництво моторного палива після пожежі, спричиненої атакою дронів.

Про це повідомили три джерела в галузі агентству Reuters.

За їхніми словами, загоряння охопило установку з переробки конденсату потужністю 3 млн тонн на рік, яка виробляє бензин і дизель. Підприємство розташоване біля Каспійського моря, за 1 675 км від українського кордону. Відновлення роботи може зайняти тижні або навіть місяці.

"Газпром" не надав коментарів. Губернатор Ігор Бабушкін підтвердив у Telegram, що безпілотники атакували промисловий об'єкт, не назвавши його. Петербурзька товарна біржа з понеділка припинила продаж оптових партій палива з цього заводу.

У лютому підприємство вже зазнавало подібного удару і відновило випуск тільки наприкінці серпня. За 2024 рік завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши близько 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизеля і 300 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо:

Українські війська в ніч на 20 вересня вразили стратегічні об'єкти російського агресора в російських Саратовській і Самарській областях.