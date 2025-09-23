Україна купить корейські електропоїзди через відкритий тендер

Україна передала уряду Кореї офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва.

Про це у Telegram написав віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Україна має намір придбати їх в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва.

"В перспективі – це найбільший економічний проєкт між нашими країнами. Він відкриває нову сторінку у співпраці України та Кореї і стане кроком до модернізації української залізниці", – зазначив Кулеба.

"Проєкт буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї. Це принципове питання для довіри й ефективності", – запевнив міністр.

Він також зазначив, що Україна та Корея опрацьовують проєкт будівництва Центру управління залізничним рухом, модернізація української авіації, а також створення тренінгового центру важкої будівельної техніки у Житомирі.

"Ці проєкти дозволяють розвивати транспорт, авіацію, логістику та формують сучасну систему підготовки кадрів, що буде працювати на відбудову країни", – зазначив чиновник..

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна збирається закупити 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Раніше АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу. УЗ мусить розв’язати проблему накопичених ще з 2012 року боргів у понад мільярд доларів США.