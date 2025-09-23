Сербія у жовтні підпише угоду про імпорт газу з Росії

Сербія підпише трирічну угоду з Росією про імпорт газу у жовтні, забезпечивши щорічні поставки 2,5 млрд кубометрів природного газу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу державної газової компанії Srbijagas Душана Баятовича в ефірі сербського телеканалу RTS.

Баятович зазначив, що Сербія вже домовилася про щоденні поставки 2,5 млн кубометрів газу з Азербайджану і отримує додаткові 9,5 млн кубометрів щодня з Росії.

Він також повідомив, що єдине газосховище Сербії вміщує 780 млн кубометрів природного газу, а за потреби можна додатково отримати 200 млн кубометрів із газосховища в Угорщині.

Уряд зазнає тиску з боку західних країн, які вимагають приєднатися до санкцій ЄС проти Росії за її вторгнення в Україну, але поки що не вжив жодних заходів.

Сербія залишається одним з небагатьох європейських покупців російського природного газу, навіть попри те, що вона прагне вступити до Європейського Союзу.

Нафтова монополія країни NIS, більша частина якої належить російським компаніям "Газпром нефть" і "Газпром" прагне отримати сьоме звільнення від санкцій, які ставлять під загрозу її постачання нафти.

Пізніше у вівторок 23 вересня президент Сербії Олександр Вучич зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, щоб обговорити, серед іншого, мита та санкції проти NIS.

Нагадаємо:

У Серпні США вшосте відклали санкції щодо сербської нафтової компанії NIS, що належить Росії. Вона експлуатує єдиний нафтопереробний завод у Сербії.