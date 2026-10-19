Новини 19 жовтня: ворог знову атакує бізнес

Про атаки РФ: у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".

Під час російської ракетної атаки 19 жовтня під удар потрапило підприємство Ecosoft в Ірпені — виробник фільтрів і систем очищення води, завод якого вже руйнували у 2022 році.

Унаслідок нічної балістичної атаки повністю вийшли з ладу обладнання та інфраструктура датацентру "Датагруп", відновити його роботу неможливо.

За ніч російськими ударами було пошкоджено понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня пошкоджено будівлю Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У Рівному під час дронової атаки росіяни поцілили у склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні, компанії "БаДМ", але обійшлось без постраждалих.

Про збитки бізнесу: уряд оцінює збитки бізнесу за 2026 рік у 7,7 мільярда доларів – йдеться про руйнування приміщень, бізнесу, виробництв і товарів на складах внаслідок російських атак.

Про метро: у Києві ввечері планують відновити рух поїздів у звичайному режимі між станціями "Лісова" та "Академмістечко" – на пошкодженій російським дроном станції "Чернігівська" усувають пошкодження.

Про графіки: 20 жовтня у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії для побутових споживачів.

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