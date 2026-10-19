РФ завдала масованого удару по підприємству "Екософт" в Ірпені

Під час російської ракетної атаки 19 жовтня під удар потрапило підприємство Ecosoft в Ірпені — виробник фільтрів і систем очищення води, завод якого вже руйнували у 2022 році.

Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.

За повідомленнями, вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, уламки пробили стіни й дахи, є травмовані. Також загорівся приватний будинок.

Через густий дим від пожежі міська рада закликала мешканців зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці, передає канал.

Ecosoft входить до австрійської групи BWT та виробляє обладнання для очищення води для громад, промисловості й побутових споживачів. За даними, оприлюдненими у березні 2025 року, компанія експортувала продукцію у понад 60 країн.

Нагадаємо:

У березні 2022 року російські війська вже знищили завод і склад Ecosoft під час боїв за Ірпінь. Після деокупації міста компанія почала відновлювати виробництво.