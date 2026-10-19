Ввечері у Києві відновлять повноцінний рух поїздів Червоної лінії метро – Кличко

У Києві ввечері планують відновити рух поїздів у звичайному режимі між станціями "Лісова" та "Академмістечко" – на пошкодженій російським дроном станції "Чернігівська" усувають пошкодження.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" — поки її не відремонтують", – написав він у Телеграм.

Кличко розповів, що перевірив, як працівники Київського метрополітену усувають пошкодження на станції "Чернігівська", яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу.

За його словами, до ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців. На станції повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття. На завершальному етапі роботи з ремонту пошкоджених колій і контактної рейки.

Телеграм Віталія Кличка

"Триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів. Саме ці роботи є найбільш складними. Тривають вони із ночі", – розповів Кличко.

"Водночас, під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття. Це впливає на темпи відновлення. Але фахівці працюють, аби якнайшвидше відновити рух на цій ділянці метро", – зазначив він.

Телеграм Віталія Кличка

Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118.

На тимчасовий маршрут № 1-М додали три автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця", 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

"Це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги. Та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця", – пояснив столичний очільник.

Нагадаємо:

Вранці 19 жовтня повідомлялося, що у Києві через російський обстріл обмежили роботу станцій метро "Чернігівська" та "Лісова".