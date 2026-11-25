Уряд продовжив до 4 червня 2027 року перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Попередній дедлайн уряд встановлював на 4 грудня 2026 року.

Його продовження означає, що підприємства, які ще не забезпечили доступ до укриттів, зможуть продовжувати роботу за погодженням із працівниками та з дотриманням організаційних заходів безпеки.

Рішення напрацювали спільно з бізнесом. У змінах уряд врахував попередні рекомендації Верховної Ради.

З 5 червня 2027 року почне діяти диференційований підхід залежно від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті:

до 20 осіб включно: без обов'язкового укриття, але з оповіщенням, інформуванням про доступні укриття, погодженням із працівниками та організаційними заходами безпеки;

від 21 до 99 осіб: доступ до укриття, безпечний простір або, за визначених умов, найбільш захищене внутрішнє приміщення;

100 і більше осіб: обов'язковий доступ до готового укриття достатньої місткості.

Окремі винятки уряд передбачив для підприємств, які об'єктивно не можуть забезпечити укриття, а також для постачальників товарів і послуг першої потреби — за умови дотримання встановлених заходів безпеки.

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував повний перелік змін у постанові з посиланням на джерела в уряді.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 24 листопада підтримала постанови №16191 та №16207, які рекомендують Кабінету міністрів переглянути умови роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози.

За оцінками міністра економіки Олександра Кравченка, ракетні тривоги обходяться Україні в 45 млн доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств.