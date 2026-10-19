Атака РФ понівечила ТРЦ Cosmo Multimall у Києві: обвалилися перекриття
У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".
Про це повідомляють місцеві ТГ-канали та УРТЦ.
За інформацією Української ради торгових центрів, у будівлі пошкоджені дах та конструкції, частина перекриттів обвалилася.
ТРЦ розташований на вулиці Вадима Гетьмана неподалік станції метро "Шулявська". У комплексі працювали десятки магазинів, заклади харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.
Адміністрація Cosmo Multimall офіційно не коментувала наслідки атаки.
Нагадаємо:
16 жовтня російська атака спричинила значні руйнування ТРЦ "Екватор" у Рівному. За повідомленням адміністрації, пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника. Постраждалих не було.
У березні 2022 року російські війська завдали ракетного удару по київському ТРЦ Retroville. Після кількох місяців ремонту торговельний центр відновив повноцінну роботу наприкінці липня.