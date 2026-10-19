Ворог знищив датацентр великого оператора "Датагруп": відновити його неможливо
ДСНС
Унаслідок нічної балістичної атаки повністю вийшли з ладу обладнання та інфраструктура датацентру "Датагруп", відновити його роботу неможливо.
Про це компанія повідомила у Facebook.
"На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі", — йдеться в повідомленні.
Співробітники не постраждали. Компанія продовжує надавати послуги клієнтам із резервних майданчиків.
Нагадаємо:
25 вересня "Датагруп" уже повідомляла про пошкодження свого датацентру в Києві внаслідок російської атаки.
Тоді компанія заявляла, що клієнтські дані збережені, сервіси працюють із резервних майданчиків, а фахівці оцінюють пошкодження та відновлюють інфраструктуру.