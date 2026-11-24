Кількість локальних аварій на Одещині зросла в 15 разів: що з цим робити

На Одещині після останніх російських обстрілів у 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах.

Про це повідомили в ДТЕК.

Там уточнюють, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після атак, проте локальні аварії виникають через увімкнення багатьох потужних електроприладів одночасно.

"Ми розуміємо, як після тривалих відключень хочеться якнайшвидше зігріти оселю, приготувати їжу, зарядити техніку та зробити всі побутові справи.

Однак одночасне ввімкнення потужних електроприладів призводить до перевантаження мереж, нових аварій та повторних відключень світла", – попереджають у компанії.

Тому енергетики просять про допомогу: під час відключень від'єднувати потужні прилади від мережі, а після повернення світла вмикати їх по черзі.

Особливо важливо поступово збільшувати потужність електроопалення, а не ставити його одразу на максимум.

"Це допоможе зменшити кількість аварій та довше залишатися зі світлом вам і вашим сусідам", – зазначають у ДТЕК.

Нагадаємо:

Через російські обстріли в Одесі три дні не працював електротранспорт – з суботи по понеділок, 23 листопада. Наразі рух уже відновили.