На Дніпропетровщині ввели аварійні відключення

За командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графіки погодинних відключень не працюють.

"Через пошкодження магістральних мереж ситуація в області залишається важкою", – зазначають у ДТЕК.

Енергетики вже повернули світло об'єктам критичної інфраструктури. Ремонти продовжуються, проте роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги.

Нагадаємо:

Вдень 24 листопада російський дрон атакував авто енергетиків ДТЕК, які оглядали лінії електропередач на Дніпропетровщині.