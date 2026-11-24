"Ситуація важка": у частині Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення
На Дніпропетровщині ввели аварійні відключення
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За командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення.
Про це повідомили в ДТЕК.
Графіки погодинних відключень не працюють.
"Через пошкодження магістральних мереж ситуація в області залишається важкою", – зазначають у ДТЕК.
Енергетики вже повернули світло об'єктам критичної інфраструктури. Ремонти продовжуються, проте роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги.
Нагадаємо:
Вдень 24 листопада російський дрон атакував авто енергетиків ДТЕК, які оглядали лінії електропередач на Дніпропетровщині.
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