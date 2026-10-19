Збитки бізнесу від атак РФ сягають майже $8 мільярдів – Корецький

Уряд оцінює збитки бізнесу за 2026 рік у 7,7 мільярда доларів – йдеться про руйнування приміщень, бізнесу, виробництв і товарів на складах внаслідок російських атак.

Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів у інтерв'ю BBC.

Він додав, що ця значна сума продовжує зростати.

"За цей рік знищено або суттєво пошкоджено понад мільйон квадратних метрів різного роду і типу нерухомості, особливо складської, логістичної. Тому бізнес переорієнтовується і величезна вдячність йому за цю стійкість, за те, що, попри все, знаходяться рішення", – каже прем'єр.

Крім того, зі слів Корецького, уряд ділиться з бізнесом розвідданими та інформаційними зведеннями щодо того, куди росіяни б'ють та які наслідки це може нести.

Також прем'єр зазначив, що декілька днві тому відбулася онлайн-зустріч з великим бізнесом, де уряд адвокував пропозицію підвищити ПДВ на 1%, аби сформувати спецфонд компенсації за страхові військові ризики.

Водночас щодо нових правил бронювання масштабних консультацій з бізнесом не відбувалося – лише невеликі. Корецький аргументує це тим, що сам походить із бізнес-середовища, та розуміє, чим живуть підприємці.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, проте його наповнення може потребувати підвищення податку на додану вартість (ПДВ) на 1 відсотковий пункт.

Наприкінці вересня Міжнародний реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, завданих діями РФ в Україні або проти неї, починаючи з 24 лютого 2022 року.