Балістика РФ пошкодила будівлю енергорегулятора в Києві

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня пошкоджено будівлю Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомила НКРЕКП.

Працівники регулятора не постраждали. За оцінкою комісії, пошкодження будівлі не є критичними.

НКРЕКП

НКРЕКП продовжує працювати у штатному режимі та виконувати свої функції.

Нагадаємо:

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".

Унаслідок нічної балістичної атаки повністю вийшли з ладу обладнання та інфраструктура датацентру "Датагруп", відновити його роботу неможливо.