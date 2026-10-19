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Балістика РФ пошкодила будівлю енергорегулятора в Києві

Артур Крижний — 19 жовтня, 12:00
Балістика РФ пошкодила будівлю енергорегулятора в Києві
НКРЕКП

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня пошкоджено будівлю Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомила НКРЕКП.

Працівники регулятора не постраждали. За оцінкою комісії, пошкодження будівлі не є критичними.

НКРЕКП

НКРЕКП продовжує працювати у штатному режимі та виконувати свої функції.

Нагадаємо:

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".

Унаслідок нічної балістичної атаки повністю вийшли з ладу обладнання та інфраструктура датацентру "Датагруп", відновити його роботу неможливо.

НКРЕКП війна

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