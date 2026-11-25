Сенатор США вимагає пояснень від Nvidia про поновлення Хуанга на посаді

Сенатор США Корі Букер, демократ від штату Нью-Джерсі, у середу зажадав від компанії Nvidia відповідей щодо повернення генерального директора Дженсена Хуанга.

Про це пише Reuters – агентство ознайомилося з відповідним листом Букера.

Букер – провідний демократ в антимонопольному підкомітеті Сенату і, ймовірно, очолить його, коли в січні розпочне роботу наступний склад Конгресу.

Очікується, що технологічні компанії стануть об'єктом пильної уваги в рамках ширшої хвилі розслідувань, ініційованих демократами.

Букер запросив інформацію про контакти адміністрації Трампа з радою директорів Nvidia, що передували відставці та поновленню на посаді Хуанга, зокрема про запевнення президента Дональда Трампа щодо того, що Хуанг не становив загрози національній безпеці.

Nvidia також має зберегти протоколи засідань ради директорів щодо цього рішення та деталі незалежного розслідування щодо дотримання компанією експортного контролю США, зазначив сенатор у листі до голови ради директорів Nvidia Гарві Джонса від 25 листопада.

Відставка Хуанга раніше цього місяця спричинила хвилювання на фондових ринках, що призвело до падіння акцій технологічних компаній, а потім, коли Хуанга поновили на посаді, акції Nvidia підскочили на понад 31%.

Букер пише, що втручання Трампа у відновлення Хуанга на посаді та пов'язаний із цим стрибок цін на фондовому ринку викликають питання щодо ринкової влади Nvidia та того, чи є компанія "занадто великою, щоб притягнути її до відповідальності".

"Антимонопольне законодавство існує саме для того, щоб запобігати такій концентрації, коли компанія займає настільки домінантне становище, що навіть проста зміна її керівництва ставить під загрозу заощадження домогосподарств та економіку в цілому", — написав Букер.

Нагадаємо:

12 листопада Хуанг пішов з посад президента та гендиректора Nvidia і залишив раду директорів. Перед цим він визнав романтичні стосунки з Еліс Хуанг, яку американські спецслужби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Сам Дженсен заявляє, що не знав про її зв'язки зі спецслужбами КНР.

15 листопада стало відомо, що Дженсен обговорює із союзниками повернення на посаду CEO: до кампанії планували залучити керівників технологічних компаній, а також заручитися підтримкою Білого дому.

23 листопада рада директорів Nvidia одноголосно відновила Хуанга на посаді CEO.

Пізніше стало відомо, що лобіювання повернення Хуанга "за лаштунками" було безпрецедентною кампанією президента США, щоб підкорити раду директорів компанії своїй волі.