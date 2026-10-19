Росіяни за ніч пошкодили десять енергооб’єктів – Зеленський

За ніч російськими ударами було пошкоджено понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки", – написав він у Телеграм.

За його даними, загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, "і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини".

Також були застосовані росіянами більш ніж дві сотні дронів різних типів, зокрема й реактивні "шахеди", від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одещини.

"На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним і близьким. Людям, які отримали поранення, надається допомога", – написав Зеленський.

Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

За словами президента, за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях.

Нагадаємо:

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України: на ранок є нові знеструмлення у багатьох областях, у частині областей до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень.

У Волинській області після атаки російських дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура, минулося без загиблих та травмованих.

Уночі російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, спричинивши пожежі. На Полтавщині безпілотник влучив у залізничну інфраструктуру одного з підприємств.

Унаслідок нічної балістичної атаки повністю вийшло з ладу обладнання та інфраструктура датацентру "Датагруп", відновити його роботу неможливо.

Під час російської ракетної атаки 19 жовтня під удар потрапило підприємство Ecosoft в Ірпені — виробник фільтрів і систем очищення води, завод якого вже руйнували у 2022 році.