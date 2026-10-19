Частина України 20 жовтня знову буде у графіках відключень

20 жовтня у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії для побутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

З 06:00 до 23:59 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх областях України.

З 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) у частині областей.

Застосування відключень від 1 до 2 черг означає, що світло вимикатимуть від 4 до 8 годин на добу за відсутності аварійних відключень. З графіками відключень споживачі можуть ознайомитися на сайтах своїх обленерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

В Укренерго наголошують, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись – при інтенсивних ворожих атаках на енергетику обсяг відключень може зрости.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

За ніч на 19 жовтня російськими ударами було пошкоджено понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

Внаслідок російських атак на енергосистему на ранок 19 жовтня були знеструмлення у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях.