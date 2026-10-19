У Рівному росіяни поцілили у склад одного з найбільших фармдистриб'юторів

У Рівному під час дронової атаки росіяни поцілили у склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні, компанії "БаДМ", але обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляють учасники фармацевтичного ринку.

Йдеться про склад площею 2 370 квадратних метрів, який у місті Рівне відкрили у 2012 році.

Зазначимо, що це не перший склад компанії, який атакував ворог. До того росіяни атакували склад "БаДМ" 14 вересня. Повідомлялося, що від початку вересня це був вже четвертий атакований склад фармацевтичної продукції.

Під час російської ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня 2025 року був повністю знищений розподільчий центр "БаДМ" площею 43 тисячі квадратних метрів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 7 жовтня російські військові вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу (БХФЗ).

Внаслідок ворожої атаки 4 жовтня 2026 року було зруйновано завод фармвиробника "Кусум" у Сумах.

Раніше у Гостомелі під удар потрапив склад компанії "Вента ЛТД", який обслуговував Київський регіон.

Внаслідок російської атаки 3 вересня було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – вважається найбільшим спеціалізованим фармацевтичним складом країни.

У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві.

13 вересня російські загарбники завдали ударів по другому з найбільших складів ліків в Україні, Universal logistic.