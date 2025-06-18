Новини 18 червня: обшуки в одній з найбільших будкомпаній, ціни на газ різко зросли

Про що говорили сьогодні?

Про нафту і газ з РФ. У травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.

Європейська Комісія запропонувала поступово і ефективно припинити імпорт російського газу і нафти в ЄС до кінця 2027 року.

ЄС тимчасово відклав плани щодо зниження граничної ціни на нафту з Росії на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Про АРМА. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про штрафи для АЗС. Верховна Рада скасувала штрафи, передбачені для мереж АЗС за недодавання 5% біоетанолу у паливо.

Про обшуки в "Автомагістраль-Південь". "Автомагістраль-Південь", одна з найбільших дорожньо-будівельних компаній України, заявила про проведення обшуків у офісах підприємства та у помешканнях працівників.

Про газ. Ціни на природний газ на українському ринку 18 червня різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ). Ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 року.

Ексклюзиви ЕП.

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На вторинному ринку нерухомості столиці зростають ціни та закінчуються хороші варіанти.

НАБУ, ЕП та Mastercard зібрали форум "Банківський ринок 2025": про що говорили?

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) разом з "Економічною правдою" та Mastercard зібрала банкірів, чиновників та фінансистів на форумі "Банківський ринок 2025" аби разом подивитися у майбутнє банківського ринку на тлі глобальних викликів, технологічних змін та геополітичної нестабільності.