В Україні скасували штрафи для АЗС, які не змішуватимуть бензин зі спиртом

Верховна Рада скасувала штрафи, передбачені для мереж АЗС за недодавання 5% біоетанолу у паливо.

Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Відповідну правку внесли у законопроєкт №13134, який парламент 18 червня прийняв в цілому.

Штрафи за це порушення застосовуватися не будуть до кінця року. Покарання повернуть з 1 січня 2026 року.

Читайте також: "Бензин в Україні почнуть змішувати зі спиртом. Що буде з цінами та чи нашкодить це авто?".

Нагадаємо:

З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.

Перехід українських АЗС на бензин через обов’язкове додавання біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.

У травні суттєво зріс імпорт преміум-пального, в який не треба додавати спирт. Одна з причин - частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий (А-98/100).