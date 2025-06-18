В Україні скасували штрафи для АЗС, які не змішуватимуть бензин зі спиртом
Верховна Рада скасувала штрафи, передбачені для мереж АЗС за недодавання 5% біоетанолу у паливо.
Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Відповідну правку внесли у законопроєкт №13134, який парламент 18 червня прийняв в цілому.
Штрафи за це порушення застосовуватися не будуть до кінця року. Покарання повернуть з 1 січня 2026 року.
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Нагадаємо:
З 1 травня усі АЗС в Україні мають додавати до бензину спирт або так званий біоетанол, не менше, ніж 5%.
Перехід українських АЗС на бензин через обов’язкове додавання біоетанолу з 1 травня не вплинув на ціни на пальне. А на низці заправних комплексів бензин здешевшав.
У травні суттєво зріс імпорт преміум-пального, в який не треба додавати спирт. Одна з причин - частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий (А-98/100).