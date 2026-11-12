Російський бізнес тане: закриттів майже вдвічі більше, ніж нових компаній

У Росії за січень-вересень 2026 року припинили діяльність 208,5 тисячі організацій, тоді як нових відкрилося 109 тисяч – майже вдвічі менше.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

В оптовій та роздрібній торгівлі закрилися 68,5 тисячі компаній, а відкрилися 31,6 тисячі. У будівництві припинили діяльність 29 тисяч підприємств проти 14,3 тисячі нових.

Єдиною галуззю, де кількість відкриттів перевищила закриття, стала видобувна промисловість: 786 нових компаній проти 776 закритих.

Загалом середня місячна кількість реєстрацій нових фірм цьогоріч приблизно на 30% нижча, ніж торік.

Переважання закриттів пов'язують із подорожчанням ведення бізнесу. Через обмежений попит і конкуренцію підприємці не можуть повністю перекласти додаткові витрати на покупців, тому втрачають прибутки та фінансові резерви.

Нагадаємо:

В серпні Сбербанк повідомляв про погіршення становища діючого бізнесу в Росії. Кількість закриттів, пов'язаних із реальними рішеннями підприємців, за оцінкою його аналітиків, зросла приблизно з 5 тисяч до 12-15 тисяч на місяць.