Рада ухвалила реформу АРМА: бюджет отримає 600 мільйонів євро від ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"За" проголосували 253 народні депутати.

За словами голови парламентського антикорупційного комітету Анастасіє Радіної, голосування дає старт реформі Агентства, яка принесе до українського бюджету близько 600 мільйонів євро фінансової допомоги ЄС в рамках Ukraine Facility.

"Законопроєкт включає довгоочікуваний незалежний аудит АРМА, прозору процедуру добору керівника за участі міжнародних партнерів, а також не менш важливу складову — нову прозору процедуру обрання управителя арештованими активами, що значно ускладнить можливість органу діяти на користь приватних, а не суспільних інтересів", - зазначила вона.

За словами нардепа Ярослава Железняк, закон включає:

нові вимоги до голови АРМА;

конкурсну процедуру добору за участі міжнародних експертів;

прозорий механізм управління арештованими активами;

контроль за передачею активів.

"Поразка це для правової системи чи перемога, насправді покаже тільки час і як ці норми запрацюють", – зазначила голова АРМА Олена Дума.

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Нагадаємо:

У лютому Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12374-д щодо реформування Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).