Одна з найбільших будівельних компаній України заявила про нові обшуки

"Автомагістраль-Південь", одна з найбільших дорожньо-будівельних компаній України, заявила про проведення обшуків у офісах підприємства та у помешканнях працівників.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Автомагістраль-Південь" повідомила, що обшуки проводили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У компанії розповіли, що правоохоронці періодично проводять обшуки останні вісім місяців. Були вилучені документи, техніка та інформаційні носії, частину з яких не повернули.

У "Автомагістраль-Південь" зазначають, що реалізовують низку інфраструктурних проєктів у прифронтових областях, зокрема на Донеччині, Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині, і заявляють про ризики призупинення робіт у разі подальших обмежень діяльності.

У компанії стверджують, що роботи можуть бути зупинені у разі подальших таких дій правоохоронців.

Зокрема, мова йде про будівництво ліній фортифікації на Донеччині, проєкти із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури тощо.

Компанія пов’язує ці події з конкуренцією на дорожньо-будівельному ринку.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року "Автомагістраль-Південь" заявляла, що Нацполіція провела обшуки в офісах компанії, що за словами підприємства паралізувало роботу на стратегічно важливих об'єктах.

Пізніше поліція заявила, при обшуках поліції у "Автомагістраль-Південь" не вилучалися документи щодо фортифікацій на лінії фронту, зокрема Покровському напрямку.

Громадський рух "Маніфест 42" вважав слідчі дії з масовими обшуками в "Автомагістраль-Південь" незаконними та вимагав від керівництва держави негайного реагування на факти тиску силовиків на бізнес, а пізніше заявив, що компанія "Автомагістраль-Південь" перекручувала факти щодо блокування її діяльності правоохоронними органами.