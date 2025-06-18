Єврокомісія презентувала план повної відмови від газу та нафти РФ
Європейська Комісія запропонувала поступово і ефективно припинити імпорт російського газу і нафти в ЄС до кінця 2027 року.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Ця ініціатива є частиною стратегії REPowerEU - дорожньої карти ЄС щодо повного припинення імпорту російських енергоресурсів: нафти, газу та ядерної енергії.
План включає заходи для поступового припинення поставок трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ), а також дій для повного припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.
Поступове припинення імпорту російського газу передбачає:
- Заборону імпорту російського газу за новими контрактами - з 1 січня 2026 року
- Припинення імпорту за чинними короткостроковими контрактами - до 17 червня 2026 року
- Виняток: короткострокові контракти на трубопровідний газ для країн без виходу до моря, пов'язані з довгостроковими контрактами, будуть дозволені до кінця 2027 року
- Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року
Щодо нафти: Країни ЄС, які все ще імпортують російську нафту, повинні розробити плани диверсифікації, щоб повністю припинити імпорт до кінця 2027 року.
Відмова від російських викопних енергоресурсів стане важливим кроком у напрямі переходу до чистої енергії та зміцнення загальної конкурентоспроможності ЄС, зазначили в ЄК.
Нагадаємо:
Європейський Союз розробив механізм заборони нових контрактів на російський газ, щоб обійти вето Угорщини та Словаччини.