НАБУ, ЕП та Mastercard зібрали форум "Банківський ринок 2025": про що говорили?

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) разом з "Економічною правдою" та Mastercard зібрала банкірів, чиновників та фінансистів на форумі "Банківський ринок 2025" аби разом подивитися у майбутнє банківського ринку на тлі глобальних викликів, технологічних змін та геополітичної нестабільності.

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Вступне слово взяв голова Ради Незалежної асоціації банків України, голова Правління "ОТП Банк" Володимир Мудрий. Серед основних викликів він виділив макроекономічну невизначеність, нові реалії глобальної торгівлі та адаптацію до змін у динаміці міжнародної фінансової допомоги. Важливою внутрішньою темою він також назвав розвиток іпотеки.

Голова Ради Незалежної асоціації банків України, голова Правління “ОТП Банк” Володимир Мудрий

Далі за Мудрим виступила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові. Вона зазначила, що країна стабільно утримує позиції однієї з країн-лідерів у світі за кількістю NFC-транзакцій, що є результатом ефективної співпраці банків та усіх учасників ринку.

Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва

Доволі жвавим вийшов Public Talk головного редактора ЕП Миколи Максимчука з головою Національного банку України Андрієм Пишним.

У розмові порушили широкий спектр тем: від ролі долара у міжнародних резервах України до можливого зняття валютних обмежень для населення.

Голова Національного банку України Андрій Пишний та редактор "Економічна правда" Микола Максимчук

Обговорили також, чи має НБУ плани щодо хеджування валютних ризиків для великого бізнесу, чи достатньо конкурентоспроможний український банківський сектор на фоні можливої інтеграції до фінансової системи ЄС, та які уроки можна винести з досвіду європейських банків. Прозвучали й питання про приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA) та можливість повернення Пишного в політику.

Перша панельна дискусія "Макроекономічні сценарії в умовах геополітичних змін".

У ній взяли участь Голова Ради НАБУ Володимир Мудрий, заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук, голова правління ПУМБ Сергій Черненко. Модератор: Володимир Лавренчук.

Учасники першої панельної дискусії

Спікери обговорили питання того, як НБУ вибудовує траєкторії, які дають фундамент для управління банківського сектору, який вплив банків на формування макроекономічної стабільності, тенденції руху капіталу, перспективи партнерства банків з регулятором та державою, а також можливості для об’єднання банків у проєктах консорціумного кредитування.

Друга панельна дискусія "Цифровізація фінансових послуг: нові можливості і нові виклики".

У ній взяли участь заступник голови НБУ Олексій Шабан, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва, керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк, співзасновник monobank Олег Гороховський, заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн та член правління Приватбанку Дмитро Мусієнко. Модератор: журналіст "Економічної правди" Ігор Пилипів.

Учасники другої панельної дискусії

Учасники дискусії розглянули майбутнє цифровізації банківських послуг: чи досяг цей процес свого піка, якими є його подальші перспективи, як зміниться роль фізичних відділень банків та яке місце у фінансовому секторі займатиме штучний інтелект. Наголосили також на важливості кібербезпеки для банківського сектору.

Захід організовували Незалежна асоціація банків України разом з ЕП та Mastercard. Детальніше про перебіг дискусій можна буде згодом дізнатися у тексті за підсумками заходу.

Володимир Мудрий, Інга Андреєва та Микола Максимчук

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