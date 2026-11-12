Завод у ЄС постачає Росії сировину, яка може потрапляти у виробництво зброї

Ірландський завод Aughinish Alumina продовжує постачати Росії сировину для алюмінію, яка, за висновками розслідувачів, може потрапляти у виробництво зброї.

Про це повідомляє Associated Press.

Підприємство належить російському "Русалу" та є найбільшим виробником глинозему в Європі. Із цієї сировини виплавляють алюміній, який використовують, зокрема, для ракет, безпілотників та військової авіації.

За оцінкою активістської групи Alumina 22, у березні-жовтні 2026 року з Ірландії до Росії відправили 491 307 тонн глинозему.

Розслідування OCCRP та Irish Times встановило, що сировину з Aughinish переробляють у Росії на алюміній, частину якого продають трейдеру, що постачає метал російським оборонним підрядникам.

Aughinish заперечує зв'язок своєї продукції з військовими ланцюгами постачання та заявляє про незалежні щомісячні перевірки. Представник уряду Ірландії також заявив про відсутність доказів такого використання.

Експорт глинозему до РФ досі не заборонений санкціями ЄС. Єврокомісія з'ясовує позиції держав-членів щодо цих поставок.

Нагадаємо:

У липні ЄС не поспішав запроваджувати обмеження проти Aughinish через побоювання за постачання сировини європейській автомобільній та оборонній промисловості й виробникам обладнання для електромереж, повідомляла Financial Times.