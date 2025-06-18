Експорт нафти і газу приніс РФ найменше грошей з 2022 року

У травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.

Про це пише CREA у своєму щомісячному звіті.

За підрахунками аналітиків Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), порівняно з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни — майже вдвічі.

Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день — мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до 57,3 дол за барель, що суттєво знизило виручку.

Прокачування нафти трубопроводами дало Росії ще 59 млн євро на день (мінус 8%). Газовий експорт у травні приніс 101 млн євро на день, з яких 51 млн євро — трубопровідний газ, 40 млн — СПГ. Доходи від продажу нафтопродуктів залишилися на рівні квітня — 101 млн євро щодня. Водночас зріс дохід від експорту вугілля — на 18%, до 74 млн євро на день.

Найбільшими покупцями російських енергоносіїв залишаються:

Китай — 5,7 млрд євро на місяць, переважно нафта;

Індія — 4,2 млрд євро;

Туреччина — 1,8 млрд євро, з яких 1,1 млрд — нафтопродукти.

Євросоюз загалом придбав російських енергоносіїв на 1 млрд євро. Основна частка (70%) — це газ, а решта — нафта, яку Угорщина і Словаччина все ще отримують через трубопровід "Дружба".

У CREA попереджають, що зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 45 дол за барель може зменшити валютні надходження Росії ще на 2,7 млрд євро на місяць, або близько 27%. Наразі майже 40% експорту нафти з РФ здійснюється західними танкерами, які можуть вийти з ринку у разі посилення санкцій.

Нагадаємо:

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.

Росія незаконно перевалює нафту у відкритому морі поблизу Греції, використовуючи танкери без страхування та уникаючи санкцій.

Доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів у травні 2025 року знизилися через падіння цін.

Два судна, одне з яких пов'язане з російським тіньовим флотом, зіштовхнулися біля стратегічної Ормузької протоки — це загострило нервозність на енергетичних ринках.