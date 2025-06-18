ЄС тимчасово відклав зниження граничної ціни на російську нафту – Bloomberg

ЄС тимчасово відклав плани щодо зниження граничної ціни на нафту з Росії на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Про це пише Bloomberg.

"Нещодавній стрибок цін на нафту ускладнив зусилля з досягнення необхідної одностайності серед країн-членів", – говориться у публікації.

Зокрема, збільшення цінового порогу не підтримала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство

Зменшення цінового порогу було частиною нового пакету санкцій проти Росії, нагадує Bloomberg.

Раніше в ЄС пропонували опустити ціну до 45 доларів за барель замість чинних 60 доларів. Втім, останні тенденції на нафтовому ринку ускладнили досягнення згоди серед країн-членів ЄС щодо цього питання.

Аргументом стало те, що зростання світових цін на нафту і без нового зниження порогу впливає на російський експорт за вже діючої цінової стелі.

"Останніми днями ми спостерігали зростання цін, тому обмеження цін на нафту справді виконує свою функцію", – зазначила фон дер Ляєн під час саміту G7.

"На цей момент немає великого тиску на зниження верхньої межі ціни на нафту", – прояснила вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що більшість країн Групи семи готові самостійно знизити цінову межу на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

Зусилля щодо зниження порогу цін очолює Велика Британія та ЄС. Країни ЄС у G7 (Італія, Франція, Німеччина), Британія та Канада підтримують ініціативу. Водночас позиція США та Японії залишається невизначеною.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз повинен залишити можливість відновлення імпорту російського газу у разі досягнення мирної угоди для завершення війни в Україні, заявило міністерство енергетики Австрії.

"Брюссель має зберегти опцію перегляду ситуації після завершення війни", — повідомило міністерство енергетики Австрії в коментарі Financial Times.

Повідомлялося, що Єврокомісія планує запропонувати заборонити нові газові контракти з Росією та розірвати чинні протягом наступних двох років — незалежно від результатів мирних переговорів.

Нагадаємо, ціни на нафту торгуються поблизу п’ятимісячного максимуму через побоювання, що ескалація напруженості на Близькому Сході може призвести до прямішого залучення США.

Раніше повідомлялося, що у травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.

За підрахунками аналітиків Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), порівняно з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни — майже вдвічі.