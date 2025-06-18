В Україні ціни на газ зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки

Ціни на природний газ на українському ринку 18 червня різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ). Ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 року.

Про це свідчать дані ExPro.

Згідно котирувань ExPro, газ в Україні в середу торгувався за цінами 31 200 – 31 900 грн/тис. куб м (з ПДВ) в залежності від ресурсу, а значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 000 грн/тис. куб м і вище.

Зазначається, ціни на природний газ в Україні зростають з початку травня 2025 року. Загалом, з початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня – в 1,6 разів.

В останні дні темпи зростання цін на газ прискорилися. Так, якщо напередодні на українському ринку зустрічалися ціни 29 500 грн/тис. куб м (з ПДВ), то вже у середу ціни перевищували 31 500 грн/тис. куб м (з ПДВ).

"Значною мірою зростання цін на природний газ в Україні пов’язано з ростом цін на європейських хабах, які в середу вперше з початку квітня 2025 р. перевищили €40/MWh. Газ у Європі дорожчає на фоні геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю та Ірану, яка може вплинули на глобальні постачання та попит на LNG", – йдеться в повідомленні.

Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит на ресурс в Україні, зазначає ExPro. Промислові споживачі активно купують природний газ як на наступний місяць, так і створюючи запаси на осінь-зиму. Помітними покупцями на українському ринку є і державні компанії, як ТОВ "Оператор ГТС України" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов’язав ПАТ "Укрнафта" продавати газ власного видобутку для "Нафтогазу" за фіксованою ціною 12 000 грн/тис. куб м для постачання споживачам на умовах ПСО.

Нагадаємо:

Ціни на природний газ на українському ринку 26 травня 2025 року досягли 23 000 грн/тис. куб м (з ПДВ). Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за більш ніж два роки, з лютого 2023.