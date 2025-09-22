Агровиробництво за 8 місяців збільшили лише три регіони України: які саме

Лише три області України за підсумками січня – серпня збільшили сільгоспвиробництво — Львівська, Івано-Франківська та Чернігівська.

Про це пише Agroportal.ua.

Обсяг виробництва агропродукції в Україні у січні – серпні 2025 року, за даними Державної служби статистики, знизився на 8,4% порівняно з показником торік. Так, виробництво галузі рослинництва зменшилось на 9,7%, тваринництва — на 4,9%.

Агропідприємства скоротили виробництво на 9,6% порівняно з аналогічним періодом торік, господарства населення — на 6,3%, говориться у публікації.

Найбільше скорочення сільгоспвиробництва спостерігається на Донеччині (-46,4%), Херсонщині (-27,8%) та Дніпропетровщині (-21,5%).

Тим часом, три області за підсумками 8 місяців все ж-таки збільшили сільгоспвиробництво. Це Львівська область (+2%), Івано-Франківська область (+0,6%) та Чернігівська область (+0,5%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні темпи приросту реального ВВП прискорились до 8% до попереднього року в серпні. За даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, прискорення економічного зростання пов’язане з динамікою розвитку сільського господарства, зокрема пізнішим збором урожаю.

Ціни на українську та європейську соняшникову олію зросли на тлі очікувань низьких врожаїв в Україні та обмеженого виробництва по всьому континенту. Очікується, що в Україні врожайність соняшнику буде нижчою за середній показник за п’ять років значною мірою через посуху на півдні, де відбувається основне вирощування соняшнику.

Раніше аналітики зазначали, що унаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Також повідомлялося, що збитки аграріїв Херсонщини вже дотягують до мільярда гривень. Фермери продовжують збирати документи для визнання ситуації надзвичайною на державному рівн, для ухвалення такого рішення загальна сума втрат має перевищити 1,2 млрд грн.

А площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.