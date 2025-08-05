Посуха практично вбила урожай кукурудзи на Миколаївщині

У цьому сезоні Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Посуха, яка триває у нас вже другий рік, знову завдала чимало проблем аграріям. Цьогоріч ми втратили майже увесь урожай кукурудзи - приблизно 400 тисяч гектарів, також половину соняшника", – повідомив він.

Спека триває, і зараз розглядається можливість щодо того, щоб пропускати фури з зерном у комендантську годину, щоб полегшити ситуацію з їх пересуванням.

"Ми звернулися за допомогою до держави. Ситуація вкрай важка, але будемо якось її вирішувати", – зазначив Кім.

Регіон відвідали міністр економіки та представники аграрного, з якими обговорили можливі шляхи вирішення кризової ситуації, додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що посуха призвела до розмноження у південних регіонах сарани. Так, повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику.

Згодом повідомлялося, що спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Осередки сарани знищено також у Одеській області. У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить., кажуть у Держпродспоживслужбі.

Нашестя сарани в деяких регіонах України — це не катастрофа, ситуація керована і спричинена війною, кліматичними змінами та руйнуванням екосистем, запевняють у Держпродспоживслужбі.

Але аграрії південних регіонів України вже не сподіваються зібрати урожай після нашестя сарани.