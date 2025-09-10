Через посуху збитки аграріїв Херсонщини сягнули мільярда гривень

Збитки аграріїв Херсонщини вже дотягують до мільярда гривень. Фермери продовжують збирати документи для визнання ситуації надзвичайною на державному рівн, для ухвалення такого рішення загальна сума втрат має перевищити 1,2 млрд грн.

Про це пише UkrAgroConsult.

Фермери зібрали пшеницю, ячмінь горох, просо та овочеві культури, починають збирати соняшник. Але в деяких господарствах він навіть не зійшов. А де зійшов, урожайність дуже низька, подекуди лише 2-3 центнери з гектара, повідомив директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов.

Для порівняння: середня врожайність зерна в 2024 році становила 25,1 центнера з гектара, а в мирному 2021 – 42,2 ц/га.

"Якщо брати середню урожайність по області, то вона дуже-дуже сумна. У півтора-два рази нижча, ніж торік. Хоча площі посівів збільшили. Минулого року посіяли 153 тис. гектарів всіх культур, а в цьому – 230 тис. гектарів", – зазначив Юнусов.

Значні площі посівів загинули через несприятливі погодні умови: приморозки навесні, посуху влітку. Вже зібрали документи на 40 тис. га повністю знищених або пошкоджених посівів. Близько 20-30 тис. га соняшника теж будуть оформлені як загиблі, повідомив він.

Окрім погодних умов, підводить і безпекова ситуація: жнива під обстрілами й атаками ворожих безпілотників. На сьогодні через скиди з дронів та артилерійські удари згоріло 3200 га полів. Знищено чимало сільськогосподарської техніки, є загиблі та поранені фермери, говориться у публікації.

Попри обстріли, що не вщухають, і дронові атаки, на полях Херсонської області тривають жнива, а деякі фермери вже почали сіяти озимий ячмінь.

Нагадаємо:

Площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

У цьому сезоні Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.

Раніше повідомлялося, що посуха призвела до розмноження у південних регіонах сарани. Так, повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику.

Згодом повідомлялося, що спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Осередки сарани знищено також у Одеській області. У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить., кажуть у Держпродспоживслужбі.