Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1%: кому платять найбільше

Віктор Волокіта — 31 березня, 11:38
В Україні середня заробітна плата штатних працівників у лютому 2026 року становила 28 321 грн, що на 1,2% більше, ніж у січні.

Про це повідомила Державна служба статистики 30 березня.

У лютому 2025 року середня заробітна плата штатних працівників становила 27 975 грн.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано у столиці – 45 651 грн та Київській області – 29 077 грн. Найнижчий рівень оплати праці – у працівників Кіровоградщини (20 083 грн) та Чернівецької області (20 460 грн).

Лідери за рівнем доходів серед регіонів:

  • 45 651 грн ‒ м. Київ
  • 29 077 грн ‒ Київська область.

Області з найнижчими показниками середньої зарплати:

  • 20 083 грн ‒ Кіровоградська область
  • 20 460 грн ‒ Чернівецька область.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 року становить 3,5 млн грн.

Нагадаємо:

В Україні у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8%, якщо порівнювати з листопадом, і становила 30 926 грн.

