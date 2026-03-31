Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1%: кому платять найбільше

Середня зарплата в Україні за місяць зросла на понад 1%

В Україні середня заробітна плата штатних працівників у лютому 2026 року становила 28 321 грн, що на 1,2% більше, ніж у січні.

Про це повідомила Державна служба статистики 30 березня.

У лютому 2025 року середня заробітна плата штатних працівників становила 27 975 грн.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано у столиці – 45 651 грн та Київській області – 29 077 грн. Найнижчий рівень оплати праці – у працівників Кіровоградщини (20 083 грн) та Чернівецької області (20 460 грн).

Лідери за рівнем доходів серед регіонів:

45 651 грн ‒ м. Київ

29 077 грн ‒ Київська область.

Області з найнижчими показниками середньої зарплати:

20 083 грн ‒ Кіровоградська область

20 460 грн ‒ Чернівецька область.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 року становить 3,5 млн грн.

В Україні у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8%, якщо порівнювати з листопадом, і становила 30 926 грн.