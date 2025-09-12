Урожайність пізніх культур в Україні суттєво менше минулорічної – аналітики

Унаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.

Про це пише "ПроАгро Груп".

Так, за даними ASAP Agri, кукурудза наразі зібрана з 54,1 тис. га (1% площ), що дало 192,2 тис. тонн зерна. Для порівняння, торік на цю дату було обмолочено 255,3 тис. га з результатом 1,1 млн. тонн.

Середня врожайність впала до 35,5 ц/га, але дощі, що пройшли наприкінці серпня, можуть певною мірою покращити стан посівів.

Соняшник зібрано з 570,3 тис. га (11%), що на 8% більше, ніж тиждень тому. Валовий збір становить 885,3 тис. тонн, але це значно менше, ніж 3,01 млн тонн на аналогічну дату 2024 року. Врожайність покращилась до 15,5 ц/га, проте все ще нижча за торішню.

Соя демонструє стабільніші показники: зібрано 354,3 тис. тонн з 204,7 тис. га (9%), а середня врожайність зросла до 17,3 ц/га — майже на рівні минулого року.

Аналітики зазначають, що подальші результати залежать від погодних умов у вересні — спека та дефіцит опадів можуть ще більше скоротити врожайність пізніх культур.

Нагадаємо:

Українські аграрії розпочали осінню посівну – засіяно 727,5 тис. га. Зокрема, сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької і Чернігівської областей.

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Збитки аграріїв Херсонщини вже дотягують до мільярда гривень. Фермери продовжують збирати документи для визнання ситуації надзвичайною на державному рівн, для ухвалення такого рішення загальна сума втрат має перевищити 1,2 млрд грн.

Площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

У цьому сезоні Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.

Раніше повідомлялося, що посуха призвела до розмноження у південних регіонах сарани. Так, повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику.

Згодом повідомлялося, що спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Осередки сарани знищено також у Одеській області. У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить., кажуть у Держпродспоживслужбі.