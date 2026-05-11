Поліція викрила "агрошахраїв", які ошукали іноземців

В Україні викрили шахраїв, як створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток по 30% від суми укладених контрактів і не поставили жодної продукції.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Учасники групи створили фіктивні підприємства, які начебто спеціалізувалися на вирощуванні сільськогосподарської продукції. В мережі Інтернет створили сайт, на якому представляли ці агрофірми та відповідний товар за привабливими цінами", – розповіли у поліції.

За даними слідчих, контент був розрахований на іноземців. З потенційними покупцями тримала звʼязок безпосередньо організаторка схеми, яка вільно володіє кількома іноземними мовами.

"Жінка представлялася менеджером з продажів, демонструвала економічну обізнаність, доцільність укладання угоди, запевняла в безпеці співпраці, наявності продукції та вигідних цінах на неї", – зазначили у поліції.

Кошти іноземці переказували на рахунки фіктивних підприємств. Після надходження транзакції із завдатком 30% від суми укладеного контракту, всі контакти з іноземцями припинялися.

Серед потерпілих - жителі Німеччини, Ізраїлю та Хорватії. Встановлено, що шахраї завдали їм збитків на загальну суму майже 30 мільйонів гривень.

За місцем мешкання усіх учасників злочинної групи вилучено документацію, оргтехніку, автомобілі, готівку у різній валюті та інші цінності, еквівалентом 11 мільйонів гривень.

Раніше правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Київська прокуратура повідомила про підозру шахраю, який підробив документи одного з аграрних підприємств і разом зі спільниками заволодів 20 мільйонами гривень цього підприємства.